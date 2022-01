Contagi, Forza Italia: ” Genitori siano liberi di scegliere la dad”

BARI – Chiedono un’ordinanza che lasci liberi i genitori di scegliere tra didattica a distanza e didattica in presenza. Sono i consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta. “Il numero dei contagi è elevatissimo – spiegano – e a nulla serve citare la diffusa vaccinazione che, come il mondo scientifico dice apertamente, non previene il rischio di contrarre il virus”.

Servizio di Ilaria Delvino