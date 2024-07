Emergenza cinghiali in Puglia: Bellomo critica la Giunta Emiliano

Davide Bellomo, deputato della Lega, ha espresso forte sostegno alle preoccupazioni degli agricoltori pugliesi riguardo all’emergenza cinghiali, auspicando che la manifestazione organizzata da Coldiretti a Bari riceva l’attenzione di tutte le forze politiche locali.

Bellomo ha sollecitato un’azione concreta, ricordando l’impegno preso nel 2021 per il monitoraggio e il censimento del problema, con uno stanziamento di 50mila euro nel bilancio regionale 2022. A distanza di due anni, il progetto sembra fermo, con gravi danni economici e rischi per la salute pubblica.

Bellomo critica la giunta Emiliano per la mancanza di consapevolezza sull’emergenza e spera che la manifestazione, che affronta anche le problematiche di siccità e Xylella, possa svegliare le coscienze. Intanto, la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato un emendamento per lo stanziamento di 30 milioni di euro a favore delle imprese colpite dalla Xylella. “Fatti, non parole”, conclude Bellomo, citando una vecchia pubblicità.

