Elezioni, Tajani benedice Romito per Bari “capitale del Mediterraneo”

Bari – Ci sono gli esteri e la replica al segretario della Nato, Stoltenberg, che chiede agli alleati dell’Ucraina di revocare il divieto di usare le armi che hanno donato per colpire obiettivi militari in territorio russo, ma pure le Europee: vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani torna così in Puglia e benedice Fabio Romito candidato a sindaco di Bari.

