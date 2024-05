Cadavere nelle campagne di Terlizzi: indagano i carabinieri

TEELIZZI – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nelle campagne di Terlizzi, cittadina del Nord Barese, su una complanare della provinciale 231 in direzione del capoluogo. Sul posto, i carabinieri della locale stazione e i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento non si sanno le cause del decesso né tantomeno di chi sia il corpo.

(notizia in aggiornamento)

