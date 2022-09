“Augurare a un proprio avversario politico di “sputare sangue”, come ha fatto il presidente Emiliano, è inaccettabile. Confrontiamoci sui contenuti, per favore, e non trasformiamo la Politica in un ring. Questo clima di guerra, questo livore, questa violenza verbale, questa contrapposizione feroce, oltre che essere fuori luogo in periodo di grandi conflitti bellici, sono l’ennesima riprova del livello bassissimo di questa campagna elettorale, nella quale, mi sia concesso, non mi riconosco. Al presidente Emiliano chiedo di abbassare i toni e di appendere i guantoni al chiodo, la politica vera è un’altra cosa”. A dichiararlo è Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva.