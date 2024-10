Edilcassa di Puglia celebra 30 anni

BARI – Un momento per celebrare le sue tre decadi di attività ma anche un’occasione per riflettere sulle nuove prospettive e strategie che possano garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo per il settore delle costruzioni in Puglia. Spegne trenta candeline Edilcassa Puglia con un momento di confronto tra esperti del settore da tutta Italia, rappresentanti istituzionali e professionisti si sono confrontati sulle nuove tecnologie, la sostenibilità ambientale e le esigenze di sicurezza.

Le costruzioni del passato, radicate in tradizioni artigianali e tecniche consolidate, si stanno fondendo con le più recenti innovazioni digitali. Questo passaggio è fondamentale per garantire efficienza, qualità e sicurezza sul lavoro, tutti obiettivi che Edilcassa di Puglia si prefigge per il prossimo futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author