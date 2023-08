Eccellenza: Ufficiale, Christian Quarta è del Manduria

Dopo Munoz ed Espinar, il Manduria piazza il terzo colpo della settimana. Attraverso i canali ufficiali, il club ha annunciato l’acquisto di Christian Quarta, esterno d’attacco classe 1985, nella passata stagione in forza al Città di Gallipoli con cui ha centrato la promozione in Serie D.

Ha indossato anche le maglie di Barletta, Sava, Corato, Brindisi, Virtus Francavilla (tra le altre). Specialista in promozioni e gol pesanti, è un altro tassello nel puzzle offensivo del tecnico Salvadore. A margine della presentazione, Quarta ha rilasciato le prime dichiarazioni da neo calciatore del Manduria. “Sarà una grande avventura, ringrazio il presidente e tutto lo staff per la fiducia. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere l’ambiente. Manduria è una piazza ambita, ho apprezzato durante la passata stagione il calore della gente. Sono sicuro che ci daranno una grande mano”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp