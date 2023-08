Eccellenza: Manduria, ufficiale bomber Daniel Muñoz Hernández

Il capocannoniere della passata stagione è ufficialmente un calciatore del Manduria. Daniel Muñoz Hernández, attaccante spagnolo classe 1996, ha realizzato 19 gol a Ugento nell’ultimo campionato di Eccellenza. Precedendo in classifica Cavaliere (18) ed Espinar (15). Tutti e tre in forza al Manduria. Dopo Espinar, i biancoverdi piazzano il secondo colpo di giornata assicurandosi un bel po’ di gol per la stagione 2023-2024.

Attraverso i canali ufficiali della squadra, l’attaccante spagnolo ha rilasciato le prime dichiarazioni con la nuova maglia. “Sono molto contento di essere qui a Manduria. Noi calciatori dobbiamo pensare solo a raggiungere gli obiettivi di gruppo e dare il massimo per i tifosi. Ho visto che è una piazza molto calda che vive per il calcio. So che questo ci aiuterà tanto, non vedo l’ora di cominciare. Forza Manduria”.

