Eccellenza, UC Bisceglie travolgente: primo successo del 2025

L’Unione Calcio Bisceglie si sblocca nel 2025 con una vittoria netta e convincente: al “Di Liddo”, gli azzurri superano il Ginosa con un secco 4-0, conquistando il nono successo stagionale e rilanciandosi in classifica.

La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che al 4’ trovano il vantaggio con Amoroso, bravo a finalizzare un’azione nata da Pelosi. La squadra di Monopoli continua a spingere e sfiora il raddoppio in più occasioni, prima di centrarlo al 26’, ancora con la coppia Pelosi-Amoroso protagonista.

Il Ginosa prova a reagire e al 41’ ha una clamorosa doppia occasione con Gatto e Kaial, ma prima Rocchitelli e poi un salvataggio miracoloso di Ngom evitano il gol ospite. Pochi istanti dopo, il Ginosa resta in dieci per l’espulsione di Fede, facilitando il compito dell’Unione.

Nella ripresa, gli azzurri sfruttano la superiorità numerica e chiudono la gara. Al 55’ Andriano firma il tris su assist di Farinola, mentre al 78’ Suriano cala il poker con un tiro dalla distanza, complice un errore del portiere Coletta. Nel finale, l’Unione resta in dieci per un problema fisico dello stesso Suriano, ma il risultato è ormai in cassaforte.

Con questa vittoria, gli azzurri salgono al nono posto e ora guardano alla prossima sfida contro la Nuova Spinazzola, fondamentale per dare continuità ai risultati.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE-GINOSA CALCIO 4-0

RETI: 4′ Amoroso (U), 26′ Amoroso (U), 57’ Andriano (U), 78’ Suriano (U).

UNIONE CALCIO (4-4-2): Rocchitelli, Dicorato, Bufi (80’ Pisani), Monopoli, Petrizzelli, Pelosi (68’ Dembelé), Andriano, Ngom (60’ Paolillo), Farinola (65’ Soldani), Suriano, Amoroso (68’ Saani). Panchina: Troilo, Guglielmi, Miano, La Notte. All. Monopoli.

GINOSA CALCIO (4-4-2): Coletta, Spinelli (86’ Cicala), Giaracuni, Patronelli (62’ Blasi), Illiano, Fede, Schirizzi (78’ Lovecchio), Kaial, Verdano (62’ Fayè), Gatto, Ferrero (86’ Caponio). Panchina: Santoro, Larizza, Lippo, Fayè, Pietricola. All. Passariello.

Arbitro: Sergio Cavalleri (Treviglio). Assistenti: Savio Capuano (Barletta), Domenico Nasca (Barletta).

Espulsi: 42′ p.t. Fede (G)

Ammoniti: al 40′ Fede (G), al 54’ Ngom (U).

Note: recuperi 2’/0’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author