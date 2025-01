Eccellenza: Bisceglie sprecone, l’Arboris Belli ne approfitta

Il Bisceglie domina, ma non concretizza e torna da Castellana Grotte con un pareggio beffardo. Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese, i nerazzurri collezionano il sesto risultato utile consecutivo, ma il 2-2 finale contro l’Arboris Belli lascia l’amaro in bocca per le tante occasioni sciupate.

LA PARTITA

Gli ospiti partono forte e sfiorano il gol in più occasioni: Aguilera di testa impegna Menegatti, Pedrini colpisce un palo dopo una serpentina e Ciurlo centra la traversa dal limite. Al 35’, però, alla prima vera occasione, i padroni di casa passano con Mezzapesa. Il Bisceglie continua a colpire legni (traversa di Martinez al 41’), ma trova il pari al 46’ con Forbes.

Nel secondo tempo il copione non cambia: il Bisceglie segna due volte, ma entrambe le reti vengono annullate per fuorigioco. Al 68’ Koné ribadisce in rete una respinta e firma il 2-1. I nerazzurri controllano, sfiorano il tris con Palazzo (gol annullato per un offside dubbio), ma all’88’ arriva la beffa: Garcia calcia su punizione, la deviazione della barriera inganna Bux per il 2-2. Nel finale assalto ospite e un rigore reclamato per fallo su Palazzo, ma il risultato non cambia.

Domenica il Bisceglie tornerà in campo contro il Foggia Incedit, con l’obiettivo di trasformare la rabbia in punti preziosi.

ARBORIS BELLI-BISCEGLIE 2-2

RETI: 35′ Mezzapesa (AB), 46′ Forbes (B), 68’ Koné (B), 88’ Garcia (AB).

ARBORIS BELLI (3-5-2): Menegatti; Biundo, Fumarola, Labarile (73’ Bucoliero); Angelini, Torrisi (65’ Turnone), Calderon (85’ Garcia), Mezzapesa, Laguardia; Fernandez (88’ Decarolis), Ganoshi (58’ Longo). Panchina: Lodeserto, Troilo, Garcia, Camassa, Taldone. All. Solidoro.

BISCEGLIE (4-4-2): Bux; Taccogna, Di Fulvio, Visani, Ciurlo; Forbes, Pedrini (66’ Salvador), Martinez, Konè (80’ Altamura); Manzari (66’ Palazzo), Aguilera. Panchina: Baietti, Cutrignelli, Zappacosta, Pulpito, Lella, Colaci. All. Di Meo.

ARBITRO: Morleo di Brindisi. Assistenti: Doronzo e Mazzarelli di Barletta.

AMMONITI: Fumarola, Labarile, Mezzapesa, Fernandez, Calderon, Angelini, Decarolis, Di Fulvio, Pedrini. Cartellino giallo anche per i due tecnici, Solidoro e Di Meo.

NOTE: angoli 1-7. Recuperi: pt 3’/st 5′.

