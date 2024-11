Eccellenza, UC Bisceglie frena in casa con il Novoli

Nella 14a giornata del campionato di Eccellenza pugliese, l’Unione Calcio Bisceglie non va oltre il pareggio 2-2 contro il Novoli. Dopo una partita emozionante e ricca di colpi di scena, i padroni di casa rimontano da 0-2, ma sfiorano la vittoria in extremis con un possibile rigore negato.

Il Novoli sblocca subito la gara con Diaz al 5’, che sfrutta una disattenzione su calcio d’angolo, per poi raddoppiare al 22’ approfittando di un errore difensivo. La reazione dell’Unione è immediata: Amoroso accorcia al 25’, ma i biscegliesi faticano a trovare il pareggio fino alla fine del secondo tempo. Con il Novoli ridotto in dieci dal 71’ per l’espulsione di Quarta, l’Unione spinge e trova il gol del 2-2 ancora con Amoroso al 94’.

In pieno recupero, l’episodio controverso: Ngom viene atterrato in area, ma l’arbitro non concede il rigore, lasciando un finale amaro per i biscegliesi.

UC BISCEGLIE-NOVOLI 2-2

Marcatori: 5’ p.t. Diaz (N), 22’ p.t. Diaz (N), 25’ p.t. Amoroso (U), 49’ s.t. Amoroso

Unione Calcio Bisceglie (4-4-2): Rocchitelli, Dicorato, Bufi, Miano, Farinola, Ziani, Ngom, Paolillo, Pelosi, Suriano, Amoroso. Allenatore: Monopoli.

Novoli (4-4-2): Colazo, D’Andria, Maccarrone, Jammeh, La Marina, Garnica A., Marques, Calo, Quarta A., Garcia Coronado, Diaz. Allenatore: Luperto.

Espulsi: 26’ s.t. Quarta (N)

