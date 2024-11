Promozione, Soccer Trani travolta dalla Virtus Palese

Al “Virtus Palese Stadium” arriva la terza sconfitta stagionale per la Soccer Trani, la seconda in uno scontro diretto. I padroni di casa dominano l’intero incontro, imponendo un secco 3-0 agli uomini di Mascia, apparsi spenti e incapaci di reagire. Un gol di Fumai e una doppietta di Faliero chiudono la partita a favore dei baresi, protagonisti di una prestazione superiore per tutti i 90 minuti. I biancazzurri si mostrano privi di mordente e imprecisi, riuscendo a creare qualche pericolo solo nei minuti di recupero, con il match ormai compromesso.

La situazione di classifica si fa ora più complicata per i Dragoni, scivolati al quinto posto con 17 punti, due in meno di Virtus Palese e San Marco, entrambi terzi in classifica.

La cronaca della partita

Mascia schiera i suoi con un 3-4-2-1: Pinnelli tra i pali, linea difensiva a tre con Destro, Elia e Di Savino (sostituito al 56’ da Jeladze) e Amoruso; esterni Riondino e Grillo; in mediana Dell’Oglio (cambiato al 56’ con Dragonetti, poi sostituito al 79’ con Nannola) e Beroshvili. Piombarolo e Forgione agiscono sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Terrone.

PRIMO TEMPO – Avvio aggressivo del Virtus Palese che, già al 3’, sfiora il vantaggio con Atif. Al 7’, Faliero tenta un tiro al volo, ma Pinnelli risponde. La prima occasione dei Dragoni arriva solo al 26’, quando Riondino colpisce di testa su cross di Dell’Oglio, senza però trovare la porta. Al 28’ arriva il vantaggio dei baresi: Amoruso commette fallo in area, e Fumai realizza il rigore centrale che sblocca il risultato. I padroni di casa, in controllo, chiudono la prima frazione sull’1-0.

SECONDO TEMPO – La ripresa vede il Virtus Palese ancora in attacco: al 48’ Faliero raddoppia con un rasoterra preciso che batte Pinnelli. I biancazzurri reagiscono solo al 71’, ma la difesa avversaria è attenta. Al 79’ arriva il colpo di grazia: punizione perfetta di Faliero che sigla il 3-0. Nei minuti di recupero, Jeladze colpisce il palo e Nannola trova l’opposizione del portiere avversario.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author