Eccellenza, tris di rinforzi per Bisceglie: Colaci, Salvador e Zappacosta

Il Bisceglie Calcio annuncia con orgoglio tre nuovi arrivi che rafforzano ulteriormente la rosa a disposizione di mister Pino Di Meo. Si tratta di Mirko Colaci, Benjamin Salvador e Giacomo Zappacosta, pronti a indossare la maglia nerazzurro stellata e a dare il loro contributo nella prossima sfida di campionato.

Mirko Colaci: talento e voglia di emergere

Classe 2006, Colaci è un giovane attaccante cresciuto nel vivaio del Lecce, uno dei migliori in Italia. Dopo l’esperienza con l’Under 17 del Lecce e la Primavera del Monopoli, il centravanti è passato all’AZ Picerno in Serie C, venendo poi girato in prestito al Notaresco (Serie D). Determinato a mettersi in luce, ha scelto Bisceglie per dimostrare il suo valore e puntare a realizzare tanti gol.

Benjamin Salvador: il trequartista goleador

Argentino classe 1999, Salvador porta al Bisceglie tecnica e visione di gioco. Cresciuto nell’Atletico Club San Martin, ha giocato in Spagna prima di approdare in Italia, dove si è messo in mostra con la ReggioMediterranea, realizzando 13 gol nella stagione 2022/2023. Dopo le esperienze con Afragolese e Soriano, Salvador punta ora a brillare anche in Puglia, contribuendo con reti e assist alla causa nerazzurra.

Giacomo Zappacosta: esperienza al servizio della squadra

Il centrocampista abruzzese, classe 1988, vanta una lunga carriera tra Serie C e Serie D, con oltre 240 presenze complessive. Cresciuto nel Pescara, ha militato in numerose squadre italiane, tra cui Lecce, Catanzaro e Brindisi. A Bisceglie, Zappacosta vuole mettere a disposizione la sua esperienza e leadership per trascinare il gruppo verso il successo.

Con questi tre innesti, il Bisceglie si prepara a dare battaglia in campionato, puntando a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni.

