Eccellenza: Sprint Ugento in vetta

Ugento senza limiti: nel posticipo del lunedì, la formazione di Oliva ha dilagato 5-0 sul Matino confermandosi prima forza del girone B di Eccellenza. Due punti di vantaggio sul Manduria e già prima mini-fuga delle due squadre al comando della classifica alla luce del fatto che Massafra e Brilla Campi sono terze a quota 18. Nei bassifondi, continua il momento no di Otranto e Ostuni: via Tartaglia in casa idruntina, la squadra gialloblù, invece, non è riuscita a dare continuità al successo contro il Ginosa.

Nel raggruppamento A, torna al comando della classifica il Molfetta che, in rimonta, ha avuto la meglio sul Polimnia con il punteggio di 2-1: biancorossi a quota 23 punti, tallonati però dal sorprendente Real Siti che, al netto del 3-0 rifilato all’Unione Calcio Bisceglie, è secondo in solitaria. Procede spedita la risalita del Bisceglie, ora a 19 e quarto in classifica. Nelle zone basse della graduatoria, vince ancora il Corato, rinato sotto la gestione Doudou, mentre sprofondano ulteriormente Molfetta Sportiva e San Severo.

