Barletta, Tato Diaz è un nuovo calciatore biancorosso

BARLETTA – Augusto Diaz è un nuovo calciatore del Barletta. Accordo raggiunto tra il centravanti argentino e la società biancorossa, che da diversi giorni era piombata sull’ormai ex attaccante del Lamezia dopo la diaspora della società calabrese.

Diaz, arrivato in città con il procuratore, ha firmato con il club del patron Dimiccoli dopo un incontro tra le parti che ha sancito il trasferimento nella città della Disfida. Sarà subito a disposizione per la sfida di domenica contro il Gravina al Puttilli.

Nella sua carriera in Italia, l’attaccante albiceleste ha giocato con le maglie di Martina, Cavese e Casertana, ma soprattutto ha contribuito alla promozione del Taranto in Serie C nella stagione 2020/2021, nella lotta serrata tra gli ionici e il Picerno nel girone H di Serie D.

