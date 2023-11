Eccellenza/B: L’Otranto riparte con Giuseppe Mosca in panchina

L’Otranto riparte con Giuseppe Mosca in panchina. La società biancazzurra presieduta da Giovanni Mazzeo ha deciso di puntare sull’esperto allenatore siciliano d’origine e trapiantato a Galatina per rimettere in positivo la stagione della compagine salentina nel girone B di Eccellenza pugliese. Una scelta oculata e calibrata quella della dirigenza idruntina che ha scelto di affidare lo spogliatoio a un allenatore navigato.

Classe 1967, giovanili nel Bayern Monaco e una lunga carriera da attaccante importante in serie C, Galatina, Spezia, Giarre, Catania Triestina, Spal e Trapani tra le esperienze di maggiore rilievo, prima di iniziare l’avventura da allenatore.

Galatina vittoria in Promozione e secondo posto in Eccellenza, ancora massima serie regionale a Lucera, biennio a Copertino, ritorno a Galatina e Nardò. Ultima esperienza quella in serie D con il Fasano nella prima parte della stagione 2021/2022.

«Ho accettato la proposta dell’Otranto perché mi piacciono le sfide. Conosco da anni il presidente Mazzeo, dirigente tifoso e conoscitore di calcio. Qui c’è un ambiente sano nel quale potere dare il massimo – le prime dichiarazioni del neo tecnico biancazzurro -. Sono convinto che la squadra abbia le possibilità per tirarsi fuori dalla situazione attuale. C’è bisogno del massimo impegno da parte di tutti, è necessario lavorare duro durante ogni allenamento e dare ogni energia nel corso delle partite della domenica. La voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro e di fare blocco unico contro le difficoltà ci darà la forza per riemergere dalle difficoltà».

Mosca ha già diretto il primo allenamento nel pomeriggio di martedì. Accanto a lui in campo anche Andrea Panico nel ruolo di allenatore dei portieri. Carriera importante in serie C e D, stagione con addosso la casacca giallorossa del Lecce nel 2003/2004, mister Panico è già stato in forza come tecnico dei portieri negli anni scorsi.

