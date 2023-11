Eccellenza, Salvadore al suo Manduria ‘Con Massafra serve la testa’

Mercato, campionato e coppa: è la sequenza cronologica degli ultimi avvenimenti a Manduria. Dopo il successo con il San Pietro Vernotico e la leadership in campionato, i biancoverdi si proiettano sulla Coppa Italia. Al comunale di Maruggio arriva il Massafra, una squadra che i messapici hanno già incontrato il 5 novembre, era la nona giornata e finì 4-2 in rimonta per il Manduria. Ma adesso è un’altra storia e, soprattutto, un’altra competizione.

Tra i convocati tornano Bocchino e D’Ettorre, anche se non sono totalmente recuperati, come spiega mister Andrea Salvadore: “Sono reduci da infortunio, tornano con noi, ma non sono al meglio della condizione”. Stesso discorso per l’ultimo arrivato Cristiano Ancora che ha lavorato con il gruppo: “Abbiamo organizzato un piano di lavoro, anche Cristiano avrà bisogno di un po’ di tempo”. Out Daniel Munoz per squalifica e Andrea Signorelli per infortunio.

A margine della rifinitura del mercoledì, l’allenatore del Manduria ha presentato poi la semifinale di andata. “Ci siamo allenati bene e preparati con grande attenzione. Li abbiamo incontrati di recente in campionato, ma sappiamo che sarà diverso perché si gioca su 180 minuti. E’ una squadra completa in tutti i reparti, pronta e attrezzata per giocare le semifinali di coppa e non è un caso se sono lì. Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, in queste partite contano gli episodi e dobbiamo farli girare a nostro favore. Dal punto di vista mentale, va giocata come se fosse l’ultima”.

Tutte le insidie e i pericoli dell’avversario. “Massima attenzione alle loro individualità. Sono bravi nei duelli, bisogna limitare la loro caratteristica migliore e spegnere alla fonte potenziali rischi e rifornimenti. Mi aspetto una squadra al completo: Russo, Girardi e Marzio sono calciatori forti in grado di incidere”.

Calcio d’inizio, giovedì ore 14.30 al comunale di Maruggio.

