Eccellenza, Manduria: riapre il Dimitri, Salvadore ‘Non vediamo l’ora’

Diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese girone B, il Manduria ospita il Racale, tra le squadre più in forma del torneo, reduci dalla roboante vittoria per 4-0 sul Brilla Campi. I biancoverdi, archiviato il successo in coppa Italia al “Paolo Poli” di Molfetta, spostano il mirino sul campionato.

Sarà un’altra giornata storica per la città: si riapriranno ufficialmente i cancelli del “Nino Dimitri”, l’impianto dopo i lavori di restyling del manto erboso, tornerà nuovamente a disposizione della società messapica.

Il Manduria, nell’ultimo impegno in campionato, ha ritrovato la vittoria sul campo del Mesagne e adesso la squadra di Salvadore punta ad allungare la scia dei successi per restare agganciati al treno Ugento, capolista con 43 punti. A margine della rifinitura del venerdì pomeriggio, il tecnico biancoverde ha parlato attraverso i canali ufficiali del club. L’emozione per il ritorno a casa e le prime sensazioni per l’inaugurazione del “nuovo” Dimitri.

“Non vediamo l’ora, ritroveremo la gente nella nostra casa. I tifosi non ci hanno mai abbandonato, ma sarà fondamentale avere il supporto al Dimitri per il rush finale. Qui è tutto amplificato: parlo del fattore ambientale, del privilegio di lavorare su un terreno perfetto e con una gradinata gremita. Ci aspettiamo che la gente risponda in massa”.

Il Racale è quinto in classifica con 31 punti in campionato, agganciato al treno play off che è a una sola lunghezza dalla squadra di mister Calabuig. “I dati sono due: incontriamo la squadra più in forma del torneo e una delle migliori difese. All’andata hanno dimostrato la loro forza contro di noi, sono sicuro che Calabuig metterà una squadra in grado di metterci in difficoltà. Sono bravi a tenere compatte le linee e ripartire. Ad ogni modo, oggi più che mai dobbiamo avere in mente i nostri obiettivi e pensare solo a noi per fare più punti possibili da qui alla fine. Dopo sabato penseremo all’impegno di coppa con la Sarnese”.

Indisponibili e recuperi in vista del campionato. “Non abbiamo squalificati, recuperiamo sia Ancora che Cavaliere, ovviamente con minutaggi differenti. Non ci sarà Maraglino, il capitano biancoverde si è allenato a parte. Out anche Aquaro e D’Ettorre. Formazione? In porta ci sarà Coletta, gli altri li deciderò in prossimità della gara”.

Calcio d’inizio, sabato 10 febbraio alle ore 16.30 al comunale di Manduria. Live streaming sui canali di Antenna Sud Sport. Dalle 15.00, apertura dei cancelli dello stadio e inaugurazione con le principali cariche istituzionali.

