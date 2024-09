Eccellenza, il Bisceglie ingaggia l’attaccante Pulpito

Il Bisceglie annuncia l’arrivo di Michele Pulpito, attaccante tarantino classe 2006 con alle spalle importanti esperienze nel calcio giovanile. Pulpito, versatile e capace di giocare in diverse posizioni dell’attacco, ha iniziato la sua carriera nella Giovani Cryos di Taranto, una delle realtà più note nel panorama calcistico giovanile.

Il giovane esterno d’attacco ha attirato l’attenzione del Bologna, che lo ha invitato a uno stage culminato con la partecipazione e la vittoria in un torneo internazionale a Montreal, in Canada. Successivamente, Pulpito si è distinto nelle formazioni Under 17 e Under 18 del Lecce, con cui ha raggiunto la doppia cifra di reti nella stagione 2022/2023.

Nella stagione successiva, il passaggio alla Virtus Francavilla gli ha permesso di completare il percorso nelle giovanili, consolidando il suo profilo di giocatore emergente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author