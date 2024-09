Cerignola prima della classe, Di Toro: “Avvio positivo ma è un campionato complicato”

Sette punti in tre partite e un primo posto in classifica, che, a quanto pare, non procura alcun problema di vertigini. Questa è la situazione attuale in casa Cerignola con il diesse Elio Di Toro, che ai colleghi di Tmw spiega come nasce l’avvio sprint dei gialloblu.

“L’inizio del campionato è stato positivo. Sono arrivati risultati che ci hanno dato fiducia, e penso sopratutto alle due trasferte contro Juventus Next Gen e Avellino. Il mercato? Capomaggio voleva fare un salto di categoria e non gli abbiamo mai tarpato le ali. Sono arrivate le richieste di Avellino e Catania ma alla fine si sono create le condizioni affinché potessimo rinnovare e siamo contenti di questo. Per quanto riguarda Parigini, si tratta di una situazione nata perché cercavo caratteristiche specifiche. Non avrei mai pensato di poterlo portare a Cerignola. Ho visto grande entusiasmo, parliamo di un ragazzo eccezionale, straordinario”.

Il dirigente poi volge lo sguardo alla sfida contro il Giugliano, mettendo in guardia i suoi da cali di tensione: “Affrontiamo una squadra ostica e ben allenata. Sarà difficile. Ma in questo campionato è tutto sempre molto complicato”.

