Eccellenza, Foggia Incedit-Bisceglie a porte chiuse

Il Foggia Incedit ha confermato che anche la partita con il Bisceglie, in programma domenica 13 ottobre all’ex campo Figc di Foggia, si svolgerà a porte chiuse. La decisione è stata presa a causa dell’inagibilità della tribuna dell’impianto, così come già avvenuto per le precedenti gare interne della squadra dauna. Di conseguenza, non sarà attivata la vendita dei biglietti d’ingresso.

