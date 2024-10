Calcio C/F, Molfetta: Angela Di Grumo riconfermata capitano

La Molfetta Calcio Femminile ha ufficializzato la riconferma di Angela Di Grumo, che vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2024/25. Classe 2004, difensore centrale di talento e capitano della squadra, Angela è un punto di riferimento cruciale per il gruppo.

Nonostante la giovane età, si distingue per carisma e determinazione trasformando insicurezze in forza. Sul campo dimostra una personalità decisa, qualità che l’hanno portata a guadagnarsi il ruolo di leader. La “nostra” Angela, come affettuosamente chiamata dalle compagne, è una giocatrice che lavora duramente per migliorarsi giorno dopo giorno.

Affidabile e matura, Angela rappresenta una guida sicura sia in campo che nello spogliatoio, pronta a supportare la squadra in ogni momento. Con lei al comando, la Molfetta Calcio Femminile affronta con fiducia la prossima stagione, desiderosa di lottare per i propri obiettivi.

