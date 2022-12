Eccellenza: Colpo AS Bisceglie, ingaggiato Peppe Genchi

Condividi su...

Un autentico botto di mercato, realizzato nell’ottica di aumentare il tasso di prolificità e di esperienza del Bisceglie in vista del girone di ritorno. Può essere inquadrata così l’operazione attraverso la quale il sodalizio del presidente Vincenzo Racanati si è assicurata le prestazioni del centravanti Giuseppe Genchi. Bomber di comprovato spessore classe 1985, con all’attivo ben 165 reti e 415 partite disputate fra serie C e D (a cui si aggiunge la parentesi vittoriosa in Eccellenza con l’Ancona), Genchi torna ad indossare la maglia nerazzurro stellata dopo l’esperienza nell’annata 2012/13 in serie D, allorché collezionò 8 gol in 28 gare.

Più volte capace di raggiungere la doppia cifra in termini di realizzazioni stagionali, nella sua brillante carriera il navigato attaccante barese si è distinto in numerose piazze prestigiose del Centro-Sud come Giulianova, Chieti, Casarano, Ancona e Terracina. Assai gratificante il biennio di Genchi in quel di Taranto (dal 2014 al 2016, quasi 50 segnature in serie D), a precedere le esperienze altrettanto significative con annesso ritorno tra i professionisti a Monopoli (18 reti dal 2016 al 2018) e successivamente a Potenza. Nelle ultime tre stagioni Genchi ha militato tra le file di Taranto, Bitonto e Molfetta, sempre in quarta serie. Giocatore completo, dotato di una possente struttura fisica, è pronto ed estremamente motivato a dar manforte alla prima linea del nuovo mister Francesco Passiatore.