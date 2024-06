Eccellenza, Carbone è il nuovo allenatore del Molfetta

Il Molfetta ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore: Christian Carbone. Nato nel 1991 e originario di Cerignola, Carbone ha già esperienza nel campionato di Eccellenza pugliese, avendo guidato il Team Orta Nova dal 2020 al 2022.

Successivamente, nella stagione successiva, ha preso le redini del Campobasso nell’Eccellenza molisana, conducendo la squadra alla salvezza. Nella stagione 2023/24, ha iniziato come allenatore della squadra Juniores del Barletta, per poi assumere temporaneamente la guida della prima squadra in Serie D.

