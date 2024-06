Euro 2024: Zaccagni all’ultimo respiro porta l’Italia agli ottavi

L’Italia si qualifica agli ottavi di finale di Euro 2024 e affronterà la Svizzera a Berlino. Il pareggio 1-1 a Lipsia ha eliminato la Croazia di Modric, in una partita in cui gli Azzurri hanno mostrato una prestazione insufficiente. La squadra di Luciano Spalletti è stata salvata al 98′ da un destro di Zaccagni che ha trovato l’incrocio dei pali a sette secondi dalla fine. In precedenza, Modric aveva sbloccato il risultato al 55′, dopo aver fallito un rigore parato da Donnarumma.

Croazia-Italia 1-1

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (25′ st Ivanusec), Brozovic, Modric (35′ st Majer); Pasalic (1′ st Budimir), Sucic (25′ st Perisic); Kramaric (44′ st Juranovic). A disposizione: Vusic, Labrovic, Sosa, Baturina, Erlic, Pjaca, Vlasic, Marco Pasalic, Petkovic. Commissario tecnico: Dalic.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian (36′ st Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Pellegrini (1′ st Frattesi), Jorginho (36′ st Fagioli), Barella, Dimarco (12′ st Chiesa); Retegui, Raspadori (30′ st Scamacca). A disposizione: Vicario, Meret, Mancini, Buongiorno, Cristante, Gatti, Bellanova, El Shaarawy, Folorunsho. Commissario tecnico: Spalletti.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 10′ st Modric (C), 53′ st Zaccagni (I)

Ammoniti: Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic (C); Calafiori, Fagioli (I)

Espulsi: nessuno

Note: Al 9′ st Donnarumma (I) para un rigore a Modric (C)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author