Eccellenza, Bisceglie: Luca Scimia rinforzo per il centrocampo

Il Bisceglie annuncia l’arrivo di Luca Scimia, centrocampista classe 1999 con una notevole esperienza in Serie C e D e che lo scorso anno, proprio in quarta serie, ha indossato la maglia della Sambenedettese, con cui ha disputato 35 partite fra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria in una stagione che i rossoblù hanno concluso al quarto posto nel Girone F, sfiorando la vittoria dei playoff.

Luca Daniel Scimia, questo il suo nome completo, è nato ad Auckland, in Nuova Zelanda: da papà italiano (più precisamente aquilano) e mamma neozelandese. Trasferitosi in Italia sin dalla tenera età, è cresciuto, sviluppandosi come centrocampista ma non disdegnando frequenti sortite offensive,in settori giovanili importanti come quelli di Siena, Roma e Pescara e proprio con gli adriatici si è reso protagonista a livello di Campionato Primavera attirando l’attenzione dell’Alma Juventus Fano, con cui ha esordito in Serie C nella stagione 2018/19.

Sempre in C ha poi disputato la stagione 2019/20 con il Rende, con 20 presenze (una delle quali nella Coppa Italia dei “big”) e 3 gol complessivi, prima di tornare a Fano l’anno successivo per scendere in campo 26 volte e mettere a segno 2 reti. Tra il 2021 e il 2023 ha giocato a Notaresco, in Serie D, collezionando 39 presenze e 6 gol fra campionato, coppa e playoff, per poi vestire dall’estate 2023 allo scorso giugno la maglia della Sambenedettese. In totale, Scimia ha dunque disputato 54 partite, realizzando 5 gol, a livello di Serie C e 74 partite, segnando 7 gol, a livello di Serie D (in entrambi i casi le cifre tengono conto delle partecipazioni alla Coppa Italia di categoria, ai playoff e ai playout).

Luca si aggregherà da subito al gruppo guidato dal nuovo allenatore nerazzurro stellato Giuseppe Scaringella, una squadra rinnovata e rinforzata, che punta a raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione.

