Ufficiale, Fasano: tesserato l’esterno d’attacco slovacco Marcel Vasil

Ancora un rinforzo offensivo per il Fasano, che ha ufficializzato il tesseramento dell’esterno offensivo slovacco Marcel Vasil, impegnato negli ultimi mesi dello scorso campionato con la Gioiese (Serie D – Girone I), con cui ha realizzato 3 reti in 11 presenze.

Il classe 2001 è cresciuto in patria nel Presov e in Svizzera nelle squadre giovanili di Young Boys e Thun, per poi passare ai senior indossando le maglie di Lerchenfeld (Svizzera), Rybnik (Polonia), Nieciecza (Polonia), Kosice (Slovacchia) e Podbrezova(Slovacchia).

Autore di 3 reti in 28 presenze nel massimo campionato e nella coppa del suo paese d’origine, Vasil dichiara al suo arrivo in biancazzurro: “Sono felice di aver firmato con il Fasano, un club ambizioso con buoni giocatori. Voglio aiutare la squadra con i miei gol e i miei assist, e credo che abbiamo le potenzialità per arrivare nella parte sinistra della classifica. Farò di tutto per garantire il raggiungimento dei nostri obiettivi e per far felici i nostri tifosi”.

