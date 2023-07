Eccellenza: Bisceglie, a centrocampo la conferma di Carlo Sisto

La terza settimana di luglio prosegue con l’importante ratifica della prosecuzione del rapporto tra il club nerazzurro ed il centrocampista Carlo Sisto, classe 2000.

Giunto nello scorso mercato dicembrino alla corte del tecnico Francesco Passiatore, il play barese ha collezionato diverse presenze nel girone di ritorno fornendo un valido sostegno alla causa stellata e disputando una delle sue migliori prestazioni proprio in occasione della finale playoff al “Miramare” di Manfredonia, in cui solo la deviazione fortuita con la spalla di un difensore sipontino gli negò il gol decisivo nel secondo tempo supplementare. Nel suo ancor giovane percorso agonistico partito dalle giovanili del Bari, Sisto ha militato con le maglie di FidelisAndria e Bisceglie in serie C (esordio con i nerazzurri tra i professionisti nel dicembre 2018), Fasano e Corigliano in D, Vigor Trani, Virtus Mola, Us Mola e ancora Bisceglie nel massimo torneo dilettantistico regionale. Calciatore equilibrato, è apprezzato interprete nella linea mediana per l’ottima tecnica abbinata ad una notevole visione di gioco.

“Sono molto grato e contento per la possibilità di continuare a giocare per questa città e non vedo l’ora di onorare di nuovo la maglia nerazzurra – sottolinea Sisto – . Dispiace a tutti per come sia finita lo scorso anno, ma sono fiducioso e convinto che assieme ai miei compagni, confermati e nuovi, nella stagione alle porte si possano creare tutte le condizioni per raggiungere l’obiettivo”.

Tutte le componenti del Bisceglie Calcio 1913 esprimono grande felicità per la riconferma di Carlo Sisto augurandogli di poter esprimere appieno l’indiscusso valore nel corso della stagione.

