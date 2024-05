Scommesse sul calcio: quattro calciatori deferiti dal TFN

Quattro giocatori sono stati deferiti dal Tribunale Federale Nazionale con l’accusa di aver puntato su alcuni match di calcio italiani e stranieri. Si tratta di Christian Pastina, Francesco Forte, Enrico Brignola e Gaetano Letizia. Come già successo in precedenza per Fagioli e Tonali, i quattro rischiano una lunga squalifica.

All’epoca dei fatti contestati, Pastina e Letizia erano tesserati per il Benevento, Forte per Venezia, Benevento e Ascoli e Brignola per Benevento, Cosenza e Catanzaro.

I quattro calciatori sono stati deferiti per “aver effettuato – quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse, direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzate a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

Va ricordato che l’ordinamento federale fa espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati.

