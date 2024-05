Festa della Ciliegia a Conversano: omaggio a gusto e tradizione

Dal 31 maggio al 2 giugno, Conversano si prepara ad accogliere operatori, esperti del settore e numerosi visitatori desiderosi di assaporare l’ambito frutto rosso della Puglia: la ciliegia. Nonostante le sfide degli ultimi anni, con una produzione mediamente ridotta del 70%, la manifestazione continua a prosperare, diventando un punto di riferimento per l’intera regione.

Secondo Confagricoltura Bari-Bat, l’evento riveste un’importanza cruciale per la valorizzazione del territorio, in particolare per la rinomata varietà di ciliegia ferrovia, considerata il fiore all’occhiello della zona. Questo frutto unisce diverse località della provincia di Bari, da Bisceglie a Gioia del Colle, e ha ottenuto riconoscimento anche sui mercati internazionali.

Il presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Massimiliano Del Core, sottolinea l’importanza di promuovere l’innovazione e l’aggregazione nel settore per mantenere la competitività della filiera. Grazie a iniziative come il contratto di filiera nazionale e gli investimenti per nuovi impianti di ciliegie coperte, si mira a sostenere un comparto fondamentale per l’economia locale.

La Festa della Ciliegia si propone quindi come un’occasione per celebrare la cultura e la tradizione legate a questo prezioso frutto, che continua a rappresentare una fonte di reddito vitale per le comunità agricole della regione.

