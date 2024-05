Autovelox, Telesca: ‘Basta prendere in giro i potentini’

In queste ore, si accendono i riflettori sulla campagna elettorale di Vincenzo Telesca, candidato sindaco di Potenza. La sua ferma presa di posizione nei confronti del competitor Fanelli ha sollevato polemiche, ma Telesca non intende restare in silenzio di fronte alle accuse di aggressività.

Telesca espone la sua visione di città e non esita a denunciare i presunti inganni perpetrati dalla vecchia guardia politica. Riflettendo su precedenti episodi come il controverso autovelox istituito dall’ex sindaco Guarente, Telesca critica aspramente la gestione passata.

Il candidato Telesca si impegna a combattere l’ingiustizia rappresentata da questo autovelox, che continua a pesare sulle tasche dei cittadini potentini. Contrariamente alle promesse di Fanelli, Telesca non crede che gli autovelox siano una vessazione, bensì una necessità per garantire la sicurezza stradale.

Con fermezza, Telesca assicura di porre fine a questa situazione elettorale paradossale, in cui i responsabili dei problemi si presentano come salvatori. La sua promessa è chiara: restituire ai potentini la giustizia e la sicurezza che meritano.

