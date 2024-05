Avellino, tifoso malato di SLA si fa accompagnare allo stadio (Video)

Si chiama Gennaro De Fazio, è un tifoso “malato” di SLA, ma anche dell’Avellino. La malattia, però, non rappresenta un ostacolo e con la sua squadra in lotta per la Serie B si fa accompagnare al Partenio-Lombardi per vedere da vicino i suoi calciatori.

Arriva allo stadio in barella con gli amici di sempre e i sanitari del 118, che lo aiutano a prendere posto in tribuna. Questo video si riferisce alla gara con il Catania di sabato scorso, ma Gennaro era sugli spalti anche in occasione della semifinale playoff con il Vicenza di martedì 28 maggio, terminata con il punteggio di 0-0 nonostante il forcing degli irpini.

Che dire, lunga vita a Gennaro e alla sua passione per i lupi…

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author