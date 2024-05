Cessione Barletta, Agnello si ritira dalla trattativa

BARLETTA – Francesco Agnello si ritira dalla trattativa per l’acquisizione del Barletta Calcio. L’imprenditore di Torre Annunziata, che aveva fissato per domani l’ultimatum della sua proposta al presidente onorario biancorosso Mario Dimiccoli, ha ricevuto un primo esito, negativo e ufficioso, sulla proposta formulata per rilevare il club.

Le interlocuzioni tra il team di consulenza di Agnello e i legali di Dimiccoli sono proseguite fino a martedì sera: proprio la squadra legale del presidente onorario, stando al team di consulenza della controparte, avrebbe giudicato “offensiva” l’ultima proposta, successiva ad una perizia giurata effettuata sulle carte della SSD da un revisore dei conti.

Attesa per la PEC che i legali di Dimiccoli dovranno inviare ad Agnello, con la quale si concluderà ufficialmente la trattativa. Entro domani si potrebbe scrivere la parola fine, restano in corsa Dibenedetto e Romano.

