Eccellenza: big-match “anomalo” Molfetta-Canosa

Sulla carta sarebbe un big match d’alta classifica, ufficialmente, però, non lo è: il Molfetta, in un Poli che si preannuncia adibito a festa, riceve il Canosa che, senza penalizzazione, avrebbe soltanto tre lunghezze di ritardo dal primo posto. La squadra di Zinfollino ci crede, ma per quella di Di Domenico è troppo grande la chance di creare un primo vuoto rispetto alle inseguitrici. Alle spalle, però, nessuno ha intenzione di fermarsi: il Real Siti sarà ospite del Foggia Incedit, per l’Unione Calcio sarà sfida contro un Corato in salute e il Bisceglie renderà visita al San Marco.

Nel girone B, la schiacciasassi Ugento affronterà il Ginosa di Passariello. Spera in un passo falso dei giallorossi il Manduria che, a -2 dal primo posto, non può concedersi passi falsi contro il Maglie. Inizierà da Matino, invece, l’avventura di Mosca sulla panchina dell’Otranto: idruntini rinfrancati dal successo a tavolino ottenuto in settimana contro l’Ostuni.

Due le dirette: su Antenna Sud Extra, canale 92, riprese su Molfetta-Canosa, su Antenna Sud Sport 2, sezione streaming di Antenna Sud, invece, spazio a Ugento-Ginosa.

