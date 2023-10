Eccellenza/B: Prima vittoria per Ostuni, ma Ginosa farà ricorso

Flop del Ginosa contro l’ultima della classe: al “Nino Laveneziana” i biancazzurri perdono di misura e rimediano una figuraccia, consegnando all’Ostuni la prima vittoria in campionato.

Da sottolineare, però, che il risultato sul campo potrebbe essere ribaltato dal Giudice Sportivo, in quanto la società ginosina dovrebbe preannunciare ricorso per la posizione irregolare di alcuni giocatori dell’Ostuni.

Tornando alla gara, gli uomini del tecnico Passariello hanno un approccio non ottimale al match e questo lo si nota sin dalle prime battute. Infatti, passano appena tre giri di lancette ed i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Pape che, ben servito al limite, si libera al tiro e piazza la sfera nell’angolo alla sinistra di Pizzaleo.

La reazione ospite è immediata ed un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra, Chiochia svetta in area con la palla che sfila sul fondo accarezzando il palo alla destra di Abdoul. La compagine ginosina cresce alla distanza ed al 20’ è Richella a tentare la conclusione dal limite che chiama l’estremo difensore di casa ad un intervento non facile.

Al 24’ tegola per gli ospiti che perdono Richella per un leggero infortunio (subentra Hysaj) a causa del terreno di gioco non in perfette condizioni e molto sconnesso, mentre al 27’ è Patronelli (sostituito da De Palma) ad abbandonare il terreno di gioco sempre per un infortunio dovuto al terreno mal messo. Il Ginosa preme ed al 37’ perviene al pareggio: Genchi viene steso in area e l’arbitro indica il dischetto, con lo stesso numero nove biancazzurro che trasforma la massima punizione spiazzando il portiere.

Il match sembra incanalarsi sui binari giusti per gli ospiti, ma al 40’ arriva la frittata della retroguardia ginosina che non t’aspetti. Lancio lungo dalle retrovie verso gli avanti brindisini ed incomprensione letale tra Cimmarusti e Pizzaleo, con la sfera che viene raccolta da Baidoo il quale ringrazia e deposita nella porta sguarnita per il nuovo vantaggio ostunese.

La ripresa vede un Ginosa entrare in campo molto determinato a riacciuffare la gara e magari a vincerla, ma risulta poco incisivo in avanti con Genchi opaco. Il primo sussulto si registra al 33’ quando Partipilo conclude dal limite con un tiro velenoso che impegna severamente Abdoul, mentre al 36’ giunge la replica dei padroni di casa che, su azione di rimessa, con Spinelli Antonio la cui conclusione dal limite trova un superbo Pizzaleo ad opporsi con bravura.

L’ultimo sussulto giunge al 45’ quando Sene incrocia dal limite con un destro maligno che chiama Pizzaleo ad un intervento non facile in angolo. Al triplice fischio volti cupi tra i biancazzurri che riconoscono la pessima figura rimediata dovuta ad una prestazione sottotono, ma il risultato sul campo non dovrebbe essere omologato per il preannuncio di ricorso da parte della società ginosina per la posizione irregolare di alcuni giocatori dell’Ostuni e potrebbe ottenere i tre punti con la vittoria a tavolino.

Adesso testa a domenica per l’impegno casalingo contro l’ostico San Pietro Vernotico, con l’obiettivo di riscattare la debacle odierna e conquistare il bottino pieno.

OSTUNI-GINOSA 2–1

RETI: pt 3’ Pape (O), 37’ rigore Genchi (G), 40’ Baidoo (O).

OSTUNI: Abdoul, Fiorentino (24’ pt De Rosa), Angelini, Baidoo, Ben Mousni, Milzi, Moretti (24’ pt Thione (38’ st Quarta)), Mastrota, Sene, Pape (13’ st Spinelli Ant.), De Souza (1’ st Protopapa). Panchina: D’Amico, Asciaro, Spinelli Alf. All. Giunta

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti (1’ st Verdano), Patronelli (27’ pt De Palma), Partipilo, Chiochia, Pinto, Gallitelli (1’ st Fede), Camporeale, Genchi, Richella (24’ pt Hysaj), Gatto (23’ st Lovecchio). Panchina: Casamassima, Labarile, Candela, Di Anna. All. Passariello

ARBITRO: Simone Pio Raspatelli di Foggia. Assistenti: Nicola De Candia e Angelo Conversa di Bari.

Ammoniti: Abdoul, Fiorentino, Sene, De Souza e De Rosa (O), Partipilo e Fede (G).

Espulso: al 39’ st Angelini (O) per somma di ammonizioni.

