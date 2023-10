Eccellenza/A: Bisceglie, una goleada che avvicina la vetta

Goleada a domicilio nell’ottava d’andata per il Bisceglie ai danni della Molfetta Sportiva, penultima della classe. I nerazzurri sbancano il “Paolo Poli” con un’ineccepibile cinquina che vede assoluto protagonista il tandem in prima linea: Bonicelli festeggia la sua prima tripletta in maglia stellata, Pignataro ne realizza due e balza in vetta alla bomber-list del girone A di Eccellenza con 9 centri complessivi. In virtù della quinta affermazione in campionato, inoltre, la squadra di mister Di Meo sale a quota 16 ed accorcia il gap dalla vetta, ora condivisa dalla coppia Molfetta Calcio – Unione Calcio e distante 4 punti.

La cronaca. Nella fase iniziale del match il Bisceglie prova ad imporre la propria iniziativa, ma fatica un po’ ad avvicinarsi con pericolosità dalle parti di Perrini. Bisogna così attendere il 28’ per assistere all’episodio che sblocca il punteggio: Petitti addomestica nel cuore dell’area un pallone giunto dal versante destro e lo indirizza verso Bonicelli, lesto ad insaccare sottomisura. I padroni di casa provano a replicare con il calcio piazzato di Tedone (39’), spentosi sul fondo, mentre al 43’ Petitti serve in profondità Pignataro, anticipato dall’estremo biancorossi.

Nella ripresa l’undici nerazzurro torna in campo con piglio più autorevole e concreto. Al 6’ Bonicelli raddoppia sugli sviluppi di un traversone di Morisco: la prima conclusione del 23enne argentino è respinta da Perrini, la seconda non lascia invece scampo al numero uno molfettese. Gli ospiti accelerano sfiorando la segnatura al 10’ con Kone (tiro da posizione defilata neutralizzato da Perrini) e al 13’ con Pignataro, la cui conclusione colpisce il palo.

E’ il preludio al primo gol di giornata del numero 9 biscegliese, siglato quasi allo scoccare dell’ora di gioco. Nel finale di partita il colpaccio assume proporzioni ancor più rotonde. Al 31’ Bonicelli griffa il tris personale finalizzando una pregevole azione innescata da Farucci e proseguita da Petitti, mentre al 37’ tocca a Pignataro chiudere le danze con l’acuto dello 0-5. Tra le note liete della sfida del “Paolo Poli”, anche il primo clean sheetin campionato.

Domenica prossima il Bisceglie ospiterà al “Ventura” l’ostico Foggia Incedit che oggi ha impattato tra le mura amiche contro la Molfetta Calcio.

MOLFETTA SPORTIVA-BISCEGLIE 0-5



RETI: 28’ pt Bonicelli, 6’ st Bonicelli, 14’ st Pignataro, 31’ st Bonicelli, 37’ st Pignataro.

MOLFETTA SPORTIVA: Perrini, Cattedra, Daniele (28′ st Palmieri), Marolla (1’st Caruso), D’Aiello, Bonasia, Tedone, Raia, Lattanzio (14′ st Diarrassouba, 28′ st Calefato), Dentico (1′ st Capone), Stancarone. A disp. Antico, Carbutti, Caruso.

BISCEGLIE: Zinfollino, Farucci, Morisco (29′ st Marinelli), Rodriguez, Sanchez, Stefanini, Mangialardi (12′ Monaco), Petitti(37′ Gusmai), Pignataro, Bonicelli (34′ st Napoli), Kone (29′ st Losapio). A disp. Conte, Aprile, Barletta, Fucci. All. Di Meo.

ARBITRO: Stanzani di Bologna. ASSISTENTI: Tullo e Calabrese di Bari.

AMMONITI: Daniele, Dentico, Mangialardi e Kone.

