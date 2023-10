Eccellenza/A: Mezzo passo falso della capolista Molfetta Calcio

Mezzo passo falso della Molfetta Calcio, che rimedia solo un pareggio per 1 a 1 in casa dell’Incedit Foggia, rallentando così la sua corsa in campionato. Gli uomini di mister Di Domenico, guidano sempre la classifica di Eccellenza ma in coabitazione con l’Unione Calcio Bisceglie a quota 20 punti.

Nel Molfetta, rientra bomber Lopez, dopo le 4 giornate di squalifica ma il grande assente della partita è tra i biancorossi, il difensore Di Fulvio, squalificato. ‘Sparlotti’, con Chironi tra i pali, difesa inedita con Piacente e Gelsi coppia centrale, a centrocampo Vicedomini a fare gioco per il tridente d’attacco composto da Scanzano, Lopez e Palumbo.

Approccio molle dei molfettesi, che all’ottavo minuto subiscono il classico gol in contropiede, con Doukure che batte Chironi, per l’uno a zero della formazione foggiana. Il Molfetta, prova a rispondere rendendosi pericoloso al 15’ con Taccogna, il cui tiro finisce a lato e al 21’ con Lopez, che imbeccato da Vicedomini, non inquadra la porta.

Ancora uno squillo dei biancorossi al 33’, con il calcio di punizione di capitan Vicedomini, che però è centrale ed è facile preda del portiere avversario. Non succede più nulla di significativo e la contesa, termina con i padroni casa in vantaggio per 1 rete a 0, alla fine della prima frazione di gioco.

Ripresa, che si apre con la doppia sostituzione di mister Di Domenico: Falciano per Lavopa e Amoruso per Salvatore. Ma l’inerzia della partita non cambia, anzi sono i padroni di casa a rendersi pericolosi al 3’ con Siclari, che calcia di poco a lato ed al 16’ ancora con Siclari, che calcia forte ma la palla è ben controllata dall’estremo difensore molfettese Chironi.

Il Molfetta, si fa vedere in avanti solo al 20’ con Lopez, che da buona posizione, spara però alto. Insomma, biancorossi che sembrano avere le polveri bagnate ma al 38’, ci pensa il neo entrato Colamesta, classe 2005, a riequilibrare il match, con un gran tiro dalla distanza, che sorprende il portiere di casa De Troia. Il pareggio sembra rinvigorire i biancorossi, che però rimangono in 10 uomini poco dopo il pareggio, con Gelsi che commette fallo da ultimo uomo ed è inevitabile per lui l’espulsione.

Dopo 4 minuti di recupero, il risultato non cambia per un pareggio che muove la classifica ma con le concorrenti, che recuperano punti sui biancorossi. Giovedì prossimo, replay dell’incontro odierno in Coppa Italia, con la Molfetta Calcio che farà visita ancora all’Incedit Foggia.

INCEDIT FOGGIA-MOLFETTA CALCIO 1-1

RETI: 8′ Doukure (IF), 83’ Colamesta (MC).

Incedit Foggia: De Troia, Rubino, Martignetti, Stele, Ripanto, Joof, Cortopasso, Barrasso, Dascoli (32’ Albano), Doukure, Siclari. Panchina: Lutzardo, Casella, Egidio, La Zazzera, Tigre, Narcisio, Candela, Lasalandra. All. Lasalandra Enrico.

Molfetta Calcio: Chironi, Gelsi, Taccogna, Salvatore (46’ Amoruso), Lopez (87’ Stellone), Lavopa (46’ Falciano), Vicedomini, Scanzano (77’ Colamesta), Rizzi, Piacente, Palumbo (64’ Dargenio). Panchina: Lacirignola, Stella, Marzulli, Panelli. All. Di Domenico Fabio.

Arbitro: Albione Francesco di Lecce. Assistenti: Mazzarelli Pierluigi di Barletta e Garofalo Giuseppe di Bari.

Ammoniti: Ripanto, Stele, Piacente.

Espulso: all’85’ Gelsi della Molfetta Calcio per fallo su uomo lanciato a rete.

uomo. Recupero: 3′ pt – 4′ st.

