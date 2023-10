Eccellenza/B: un Otranto incerottato cade di misura con la capolista

È fatale l’extratime del primo tempo. Un Otranto incerottato e ridotto ai minimi termini torna da Ugento con tanti applausi e zero punti: finisce 1-0 per la capolista giallorossa al termine di un match che resta in bilico nel risultato sino al triplice fischio finale.

Privo degli infortunati Villani, Tourè, Gallo e Vigliotti e con Signore in panchina soltanto per onor di firma, mister Tartaglia mette in campo una formazione con quattro under in campo dal primo minuto di gioco capace di occupare bene ogni zona del terreno di gioco e di rintuzzare la qualità delle giocate avversarie.

E così la gara scivola via nel primo tempo senza particolari sussulti. L’Ugento comanda le operazioni ma si rende pericoloso soltanto al 19’con una percussione di Cortes dalla sinistra: l’attaccante spara forte e centrale verso la porta, Caroppo è attento e respinge.

Al 25’grossa occasione per l’Otranto. Piccinno assiste Angelini sulla destra, cross a centro dell’area di rigore dove un intervento maldestro di un difensore indirizza la sfera verso Nicolazzo, girata pronta come l’intervento a terra di Maggi che raccoglie la sfera.

L’episodio chiave dell’incontro arriva al primo minuto di recupero. Il primo errore della retroguardia ospite libera un avanti ugentino sulla corsia della destra, corsa sino quasi alla linea di fondo e palla al centro dove è facile per l’accorrente Jemenezdepositare in porta.

L’Ugento allenato da Mimmo Olive parte forte in avvio ripresa, Caroppo è attento a deviare in angolo un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra. L’Otranto si fa vedere al 20’, il lancio filtrante è di Medaglia, colpo di testa centrale del neo entrato Cortese.

L’attaccante biancazzurro si fa vedere ancora poco dopo con un sinistro velenoso in diagonale che dal limite non va lontano dal bersaglio grosso.

Caroppo è straordinario in una uscita bassa che evita il raddoppio giallorosso. I padroni di casa prendono campo con azioni avvolgenti, il fortino biancazzurro non corre più particolari pericoli.

E così l’ultimo sussulto della partita è in area di rigore ugentino, Cortese è poco reattivo nel controllare una palla vagante e il pericolo sfuma. Una sconfitta pesante quella maturata contro la corazzata ugentina. L’Otranto resta inchiodato ai bassifondi della classifica coi cinque punti sinora raccolti. Domenica prossima sfida casalinga di fondamentale importanza: al “Nachira” arriva il Mesagne.

UGENTO-OTRANTO 1-0

RETI: 45’+1’ Jemenez

UGENTO CALCIO: Maggi, Lezzi, Romano, Iborna, Martinez, Bernaola, Elia (36’st Cazzato), Ruiz, Cortes, Jemenez (47’st Carrasco), Ancora(50’st Amico). Panchina: Leone, Muci, Santantonio, Balboa, Bisanti, De Lorenzis. All. Olive.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Plevi, Medaglia, Greco (40’st Aprile), Cisternino, Valentini, Mariano (K), Trovè, Piccinno (33’st Liquori), Nicolazzo (14’st Cortese). Panchina: Melito, Signore, Rollo, Murrone, Tremolizzo, Albino. All. Tartaglia.

Arbitro: Giorgio Caldararo di Lecce. Assistenti: Francesco Dimonte di Barletta e Fabio Santo di Barletta.

Note: angoli 6-1 per l’Ugento. Recuperi: 4’pt; 5’st.

