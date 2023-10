Calcio: dirigente aggredisce calciatore, sospesa Grassano-Tito

La gara Grassano-Polisportiva Tito, valida per il campionato di Prima Categoria lucana, Girone B, è stata sospesa al 65’ dopo che un calciatore della formazione ospite è stato aggredito da un dirigente della squadra di casa. Al momento dell’interruzione, il punteggio era sul 2-2.

A tal proposito, la Polisportiva Tito ha emesso un comunicato stampa. “In seguito a una grave, violenta e ingiustificabile aggressione di un dirigente del Grassano, che dopo essere entrato in campo ha assalito un calciatore della Polisportiva Tito, l’arbitro ha decretato l’interruzione della partita al 65′ minuto sul punteggio di 2 a 2. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare soccorso al calciatore, il quale ha riportato un leggero trauma cranico. La società Polisportiva Tito denuncia con fermezza l’accaduto e si riserva di agire con ulteriori azioni, in sede sportiva e giudiziaria, a tutela dei propri tesserati e della propria immagine. Sono situazioni che non dovrebbero verificarsi e non possono essere in alcun modo tollerate”, si legge nella nota.

