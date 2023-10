Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Sapevo che la squadra avrebbe reagito’

Il Manduria vince ad Alberobello e dà un calcio alle critiche. Vittoria, prestazione e 0-3 finale. Il modo migliore per restare agganciati al treno di testa con l’Ugento che guida la classifica a quota 21 e i biancoverdi a meno due con 19 punti.

A margine della gara, attraverso i canali ufficiali, ha parlato Andrea Salvadore, allenatore del Manduria. Il tecnico biancoverde ha espresso tutta la sua soddisfazione per quanto fatto vedere dalla squadra nell’arco dei novanta minuti.

“Abbiamo dimostrato grande compattezza. E’ un gruppo coeso e solido. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, abbiamo concesso poco e siamo stati belli da vedere in alcuni momenti. Avremmo potuto già chiuderla nel primo tempo, evitando di soffrire nei primi dieci minuti della ripresa per la una buona reazione degli avversari. Poi, il 2-0 di Cavaliere ci ha permesso di gestire e finale Maroto ha chiuso la partita”.

Dopo la sconfitta con l’Ugento sono arrivate le prime critiche all’indirizzo del Manduria, che ha risposto sul campo. Salvadore ha voluto chiarire alcuni aspetti. “Sono contento perché la prestazione del gruppo ha spazzato via le critiche. Alleno professionisti seri e in questi momenti viene fuori il valore dell’uomo. Ordinati e diligenti, siamo stati cattivi. In settimana abbiamo lavorato tanto sulla testa, ma non avevo dubbi sulla risposta del gruppo.”

Ugento fuori (in coppa) e Massafra in casa (in campionato), i prossimi appuntamenti del Manduria nel mese di novembre. “Le affronteremo una per volta, questa è un’iniezione di fiducia. I calciatori devono lavorare sereni. La coppa si giocherà su 180 minuti e al Massafra ci penseremo da giovedì. Sempre una gara alla volta, sperando di recuperare qualche acciaccato. Ora testa alla coppa”.

