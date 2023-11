Eccellenza/B: Otranto non sì scuote, Massafra ne approfitta

Nessuna scossa biancazzurra. Continua il trend negativo per l’Otranto che esce sconfitto anche nel match casalingo con il Massafra: al “Nachira” finisce 2-0 per i giallorossi tarantini che controllano la partita e la indirizzano a loro favore con un gol per tempo.

Uno stop che rende ancora più complicata la rincorsa idruntina verso una permanenza ancora possibile, ma sempre più complicata. Il match si apre con una conclusione velenosa di Serafino che al 9’ impegna Caroppo in maniera severa. Bravo l’estremo difensore di casa nella deviazione a terra.

Sul fronte opposto Vigliotti spreca un calcio piazzato da buona posizione. Al 26’ il Massafra trova il vantaggio. Mastrovito vede il suo tiro cross dalla distanza corretto dal vento: il pallone inganna Caroppo e si infila in diagonale. Avanti di una rete il Massafra è ancora pericoloso dalle parti dell’area locale con il solito Serafino.

In chiusura di frazione la più clamorosa palla gol dell’Otranto. Su un calcio piazzato dalla destra calciata da Vigliotti, colpo di testa in mischia di Cisternino con la sfera che impatta il palo alla destra del portiere ospite.

Cambio a inizio ripresa nelle file del team di casa, Plevi prende il posto di Piccinno. L’episodio chiave è però ancora a sfavore dei biancazzurri di mister Mosca. Ammonito qualche minuto, Medaglia è punito con un altro cartellino giallo e con la conseguente espulsione.

In inferiorità numerica il Città di Otranto non lesina impegno e al 22’è Trovè a impegnare l’estremo difensore del Massafra con un destro in diagonale respinto a terra. I giallorossi ospiti chiudono la contesa cinque minuti più tardi. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la sfera sfila sul secondo pallo, rasoterra a incrociare di Sibila che si infila alle spalle dell’estremo difensore locale.

Cala il sipario sul match, non accade nulla sino al triplice fischio di chiusura. Domenica prossima ultima sfida casalinga per il Città di Otranto che attende la visita del Brilla Campi.

OTRANTO-MASSAFRA 0-2

RETI: 26’pt Mastrovito; 27’st Sibilla.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Vigliotti, Medaglia, Valentini (28’st Liquori), Cisternino, De Giorgi (6’st Gallo), Mariano (K), Trovè (28’st Cortese), Piccinno (1’st Plevi), Tourè (23’st Villani). Panchina: Melito, Nicolazzo, Murrone, Rollo. All. Mosca.

MASSAFRA: Olive, Saponaro, Secondo, D’Arcante, Carlucci, Nobile, Marzio (47’st Mohcine), Sibilla, Serafino (47’st Galeone), Napolitano (45’st Convertino), Mastrovito (24’st Ligorio). Panchina: De Angelis, Luccarelli, Cardellicchio, Faccini. All. Malacari.

ARBITRO: Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia. ASSISTENTI: Olivier Junior Oussou di Casarano e Matteo Marcello Minerba di Lecce.

ESPULSO: Medaglia (O) al 12’st per doppia ammonizione.

AMMONITI: Nobile (M); Medaglia (O) Villani (O), Ligorio (M), Mohcine (M), Cisternino (O).

CALCI D’ANGOLO: 4-2 per il Città di Otranto.

RECUPERO: 1’pt; 4’st.

