Eccellenza/B, Novoli vince in rimonta in casa del Manduria

L’Ugento vince e allunga, il Manduria incappa nel secondo ko consecutivo del 2024 e resta piantato in classifica, a una settimana dalla finale di andata di coppa Italia. Salvadore opta per un 4-3-3 molto mobile davanti: dal primo minuto il neo acquisto Salvemini, insieme a Quarta e Lorusso. Maroto slitta terzino, D’Ettorre completa la mediana over insieme a Castro e Marsili.

Sono pochi gli squilli nel corso della prima frazione. Ci prova al 20’ Lorusso con un tiro a giro dal limite, sfera che esce di poco dallo specchio difeso da Lacirignola. Seppur, per qualche giorno ex portiere del Manduria. I biancoverdi si affacciano dalle parti del Novoli: punizione dai 25 metri di Quarta, la cui conclusione dà la momentanea illusione del gol. Alla mezz’ora i messapici perdono Marsili per infortunio, sostituito da Cicerello.

Al 43’ la gara cambia volto, il Manduria resta in dieci: espulso per doppia ammonizione il difensore Rocco D’Aiello. Passano appena due minuti e i biancoverdi in inferiorità numerica trovano il gol della domenica. Castro su punizione nei pressi del centrocampo, da lontanissimo trova il jolly di giornata e fa 1-0.

Nella ripresa cambia il canovaccio della gara, gli ospiti ci provano in più di una circostanza e al 30’ sugli sviluppi di un contropiede, Garnica incrocia col destro sul palo opposto e batte Maraglino. Parità ripristinata: 1-1. Al 39’ il Novoli completa la rimonta con Calò che da fuori area trova il gol del vantaggio. Il Manduria si sbilancia nel tentativo di pareggiarla, topica di Maraglino fuori area, Cordary entra in possesso della sfera e chiude i conti a porta sguarnita. Al Camassa di Sava finisce 1-3 per il Novoli.

Domenica si ferma il campionato, il Manduria sarà impegnato nella finale di andata di coppa Italia contro il Molfetta.

Le formazioni iniziali

Manduria: Maraglino, Dorini, Bocchino, D’Aiello, Maroto, Castro, Marsili, D’Ettorre, Lorusso, Quarta, Salvemini. A disp: Coletta, Salvadore, Rapio, Ungredda, Nestola, Zecca, Salatino, Cicerello, Ancora. All. Salvadore.

Novoli: Lacirignola, D’Andria, De Lorenzis, Calò, Gomez, Jammeh, Quarta, Garnica, Cordary, Fernandez, Delgado. A disp: Mele, Faggiano, Saracino, Caporale, Garnica, Leuzzi, Campilongo, Martina, Maddalo.

Ammoniti: Marsili, Quarta

