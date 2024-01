Eccellenza/A, Molfetta Calcio: goleada al fanalino di coda San Severo

Nel 17esimo turno di Eccellenza pugliese girone A, la Molfetta Calcio chiude in goleada il match contro il San Severo, con un sonoro 12 a 0 e guadagna 3 punti preziosi in classifica, in vista dei play-off promozione. Avversari, che si sono presentati al “Poli”, con una formazione giovanissima, a causa della crisi societaria che attraversa il club foggiano e che comunque hanno onorato al meglio l’incontro.

Molfetta Calcio che chiude 5 a 0, la prima frazione di gioco e 7-0 il secondo tempo, per un 12-0 senza storia, che porta in dote punti in classifica e qualche numero utile agli statistici del calcio. Doppiette per bomber Lopez, Artigas, Triarico e Colaci. A segno anche Pallone, Gelsi e Colamesta al quale bisogna aggiungere lo sfortunato autorete del difensore del San Severo, Ruotolo, che in seguito verrà anche espulso.

Gli uomini di mister Branà, adesso però, sono concentrati solo sulla finale di andata di Coppa Italia di Eccellenza pugliese con il quotato Manduria, che si disputerà domenica prossima 21 gennaio e per la quale, il campionato di Eccellenza, in entrambi i gironi, vedrà un turno di sosta.

Si prevede, grande seguito della tifoseria biancorossa, che è in fermento da giorni, per accompagnare la squadra in gran numero in questa trasferta, molto importante per la Molfetta Calcio e della quale al momento, si deve ancora definire la sede ufficiale, con Galatina che sembra favorita su Sava.

Per la finale di andata, mister Branà avrà tutti gli effettivi a disposizione per tentare l’impresa, con il ritorno previsto per il 4 febbraio al Paolo Poli.

MOLFETTA CALCIO-SAN SEVERO 12-0

RETI: 1’ pt Lopez, 17’ pt aut. Ruotolo, 26’ pt Artigas, 36’ pt Triarico, 42’ pt Triarico, 7’ st Artigas, 17’ st Lopez, 23’ st Colaci, 29’ st Colaci, 32’ st Pallone, 41’ st Gelsi, 42’ st’ st Colamesta.

MOLFETTA CALCIO: Chironi (6’ st Valeriano), Gelsi, Lopez, Colaci, Vicedomini [k], Martino, Stranieri, Triarico (30’ st Pallone), Rizzi (9’ st Taccogna), Amoruso (13’ st Caldarulo), Artigas (24’ st Colamesta). Panchina: Cutrone, Mastrorilli, Scanzano, Lobasso. All. Branà Giuseppe.

SAN SEVERO: Piserchia, Maratea, Pistillo, Cinotti [k], Ruotolo, Iaffaldano (3’ st Pistillo), Volza (8’ st Zito), Inchini (30’ st Demeo), Curci, Longati (1’ st Naqe), Bosco (31’ st Ragano). Panchina: Pennacchio, Mogavero. All. Napolitano Antonio.

Arbitro: Amato Carlo di Lecce. Assistenti. Barile Alberto di Brindisi e Pedico Ruggiero di Barletta.

Ammonito: Stranieri.

Espulsi: al 35’ st Pistillo e al 38’ st Ruotolo, entrambi del San Severo.

Recupero: 0’ pt – 0’ st.

