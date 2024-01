Eccellenza/A, UC Bisceglie: pesante vittoria sul campo del Foggia Incedit

Si prospettava una partita aperta e dall’esito tutt’altro che scontato e al “Ex FIGC” di Foggia tra Incedit e Unione non sono mancati pathos e gol. La spuntano gli azzurri biscegliesi che portano a casa 3 punti che valgono oro e che “vendicano” la sconfitta di Coppa al “Di Liddo” che valse l’eliminazione dal torneo.

Gli uomini di Angelo Monopoli perdono subito (al 2’) il bomber ghanese Momo Saani per infortunio, sostituito da Riccardo Di Palma, ma questo non cambia i piani di gioco subito aggressivi degli azzurri che infatti già al 6’ passano in vantaggio: su un angolo battuto da Zinetti l’ex Marco Monopoli ha uno sfortunato tocco di mano in area sanzionato da Evangelista di treviglio con il rigore. Sul dischetto va Vitale che batte De Troia. E’ lo 0-1.

L’Unione è galvanizzata e pigia sull’acceleratore per arrotondare il risultato: Stella al 9’ prova l’azione personale ma la sua conclusione dal limite finisce alta. Ma il raddoppio è nell’aria e arriva al 25’ quando Zinetti mette un cross tagliato che sbatte su entrambi i pali, sulla palla vagante si avventa Vitale che sigla la sua personale doppietta. Al 27’ l’Incedit ha l’occasione per accorciare subito quando Loseto dal limite dell’area piccola calcia trovando un Gianni Lullo in versione saracinesca.

Ancora i foggiani al 32’ ci provano con Marco Monopoli il cui gran tiro dal limite trova l’opposizione di Lullo che la alza sopra la traversa. Ma la reazione veemente dei canarini porta frutto al 34’ quando sugli sviluppi di un corner, Doukoure è bravo a liberarsi e battere il portiere azzurro e accorciare le distanze. Al 42’ gran punizione di Talin bloccata con molte difficoltà da De Troia, nell’occasione si infortuna il capitano azzurro Bufi sostituito da Baggini.

Nella seconda frazione gli azzurri partono nuovamente forte e al 47’ Di Palma lancia in campo aperto Vitale che supera il portiere avversario ma è fermato dal palo. La reazione della squadra di casa arriva al 67’ quando Barrasso fa un tiro-cross velenoso che chiama Lullo agli straordinari.

All’83’ ancora un legno ferma Vitale che ci prova con una gran rasoiata dal limite. La segnalazione dei 3 di recupero segna il sipario di un match combattuto e molto tirato che consolida le ambizioni dei ragazzi di mister Monopoli ma non toglie nulla alla solida squadra foggiana che ha lottato sino alla fine per pareggiare i conti.

Ora per l’Unione ci saranno due settimane, per effetto della sosta per la gara di andata della finale regionale di Coppa, per preparare la gara casalinga con il Polimnia (vittorioso con un netto 3-0 con il Virtus Mola), mentre l’Incedit sarà ospite del fanalino di coda San Severo.

FOGGIA INCEDIT-UC BISCEGLIE 1-2

RETI: 6’ Vitale (r) (U), 27’ Vitale (U) e 34’ Doukoure (F)

FOGGIA INCEDIT: De Troia, Rubino, Martignetti, Stele, Ripanto, Joof, M. Monopoli, Barrasso, Loseto, Doukoure, Siclari. Panchina: Anselmi, Casella, Cortopasso, Egidio, Tigre, Candela, Ambrosino, Grumo, Lasalandra. All. Lasalandra.

UC BISCEGLIE: G. Lullo, S. Lullo, Cascione, Bufi (43’ Baggini), Stella, Talin, Mbaye, Diomandè, Zinetti, Saani (2’ Di Palma), Vitale. Panchina: Quagliarella, Cirulli, Baggini, Andriano, Binetti, Conversano, De Marco, Di Palma, Dell’Olio. All. A. Monopoli.

Ammoniti: 25’ Joof (F), 49’ Baggini (U), 56’ G. Lullo (U), 66’ Ripanto (F) e Loseto (F), 83’ Doukoure (F)

