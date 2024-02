Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Recuperiamo energie per la Coppa’

Il Manduria non va oltre il pareggio in casa con il Racale, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo “Nino Dimitri”. Dopo un buon approccio nel corso della prima frazione, la squadra di Calabuig è cresciuta con convinzione alla distanza. Di marca biancoverde il vantaggio firmato da Salatino, poi la risposta di Latorre in avvio di ripresa.

Si affrontavano la seconda e la terza forza del torneo, in virtù della quarta rinuncia ufficiale dell’Ostuni in campionato, la classifica è stata di fatto ridisegnata con i nuovi valori. A margine della partita, ha parlato il tecnico Andrea Salvadore che ha fatto la sua disamina del match.

“Avremmo dovuto ammazzare la partita nella prima mezz’ora e poi abbiamo pagato gli errori nella gestione. Abbiamo perso le opportune distanze tra i reparti e siamo usciti troppo presto dalla gara. Il Racale è terzo in classifica, ci hanno messo in difficoltà togliendoci la profondità. Potevamo fare meglio, ma in questo momento i ragazzi vanno protetti. Quando non fai la gara perfetta, paghi gli errori contro una squadra organizzata come il Racale. Ci prendiamo le responsabilità, come sempre, sappiamo dove intervenire, ma attenzione a non passare dalle stelle alle stalle. Dalla festa di Molfetta al pari col Racale. L’aspetto emotivo è importante, specie in momenti come questi in cui gli impegni aumentano. Nel finale, per provare a vincerla, abbiamo rischiato anche di perderla. Lavoreremo su alcune situazioni per affrontare al massimo la prossima settimana. Adesso bisogna ritrovare le energie per giocare ogni tre giorni”.

La trasferta di Sarno e il primo impegno della fase nazionale della coppa Italia, previsto per mercoledì 14 febbraio. “Sappiamo di trovare una squadra forte che sta dominando il proprio campionato. Cercheremo di giocarcela sfruttando le nostre caratteristiche, nonostante le tante defezioni. Cavaliere? Contrariamente alle indicazioni settimanali, non è ancora a posto. Probabilmente starà fuori 20-25 giorni ancora. Dopo un nuovo controllo nelle ultime ore, prendiamo atto di questa situazione”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author