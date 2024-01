Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Col Novoli fuori il carattere’

Sarà il quarto incrocio in stagione tra le Manduria e Novoli: una in campionato e due in coppa. I tre precedenti parlano di due vittorie per i messapici, una per i salentini. Sono state sempre gare tirate ed estremamente impegnative dal punto di vista fisico. Il Manduria rialza la testa dopo il Ko di Ginosa e punta al primo successo nel 2024. L’imperativo è restare agganciati alla capolista Ugento e per farlo serviranno tre punti nell’impegno casalingo di domenica.

Mister Andrea Salvadore dovrà fare a meno di alcuni giocatori, ancora alle prese con i postumi degli infortuni: Aquaro, Cavaliere e Ancora. L’ultimo compare comunque nella lista dei convocati, ma non a disposizione per dare il contributo in partita.

Rientra in lista Rapio, il difensore si è allenato poco in settimana, ad ogni modo arruolabile per l’impegno di domani. Salvadore ha così parlato del momento dei suoi uomini. “Valuterò in prossimità del match le condizioni dei ragazzi. Scenderà in campo chi sta meglio: serve una squadra di corsa, ritmo e intensità. In base a queste premesse, sceglierò l’undici ideale”.

Il Novoli è reduce da tre risultati utili consecutivi, due pareggi e un vittoria. L’ultimo roboante successo contro il Brilla Campi (5-2) ha restituito fiducia all’interno dell’ambiente.

“E’ un avversario tosto, se la sono giocata con tutti. A dicembre sono intervenuti sul mercato, specie nel reparto offensivo e hanno fatto degli innesti mirati. Ci dobbiamo mettere in testa che il girone di ritorno non sarà come l’andata. Anche chi ha meno qualità, la metterà sul piano del ritmo e sulla forza fisica. Noi dobbiamo comportarci da squadra operaia e riprendere immediatamente il nostro percorso. Sarà una partita importante dal punto di vista mentale, è il momento di tirar fuori il carattere. Dobbiamo guardare in casa nostra, quando vieni da una sconfitta è importante fare auto-analisi e capire cosa migliorare. Lo abbiamo fatto in settimana. Serve fare risultato, dobbiamo essere decisi e convinti delle nostre idee”.

Calcio d’inizio, domenica ore 14.30 allo stadio Camassa di Sava.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp