Calcio C/F, Molfetta a Salerno per sfatare il tabù trasferta

Dopo aver chiuso un anno più che positivo in termini di obiettivi, la Molfetta Calcio Femminile si rituffa nella stagione in corso per centrare quelli che sono gli obiettivi posti dalla società. Riparte il cmpionato nazionale di Serie C con la 13a giornata dopo la parentesi della Coppa Italia e dopo le festività natalizie.

Le biancorosse vogliono riprendere la loro corsa verso un traguardo storico che si chiama salvezza, iniziando da Salerno. Domenica 14 gennaio, alle ore 14.30, nell’impianto sportivo “Volpe” di Salerno, la Molfetta Calcio Femminile affronterà la Salernitana, distante soltanto una lunghezza in classifica dalle biancorosse. Queste ultime, nel giorno della loro 50a partita ufficiale della breve storia iniziata quasi quattro anni fa, vogliono sfatare il tabù trasferta in questo 2024.

La voglia di dimostrare che la Molfetta Calcio femminile merita la serie C conquistata la passata stagione sta animando le sedute di allenamento di queste settimane. Durante la sosta lo staff tecnico ha lavorato molto sul piano tecnico-tattico ma soprattutto mentale. Un lavoro che le ragazze hanno assimilato e vogliono mettere in pratica da subito.

Grinta, voglia di riscatto, ma soprattutto tanto cuore sono gli ingredienti che alla vigilia della sfida salvezza traspira sul volto delle ragazze che si troveranno al loro fianco una giocatrice esperta e prestigiosa come Penelope Riboldi. Una professionista che ha voluto sposare il progetto della Molfetta Calcio mettendo a disposizione della squadra e delle compagne più giovani la sua esperienza. «L’infortunio subito ad inizio stagione ha soltanto ritardato la mia avventura con questa maglia. Sto bene e non vedo l’ora di dare il mio contributo a questa squadra molto giovane e che guarda piacevolmente al futuro», ha commentato Penelope Rinaldi, neo centrocampista biancorossa.

Le prossime 4 partite sono molto importanti per il proseguo della stagione della Molfetta Calcio Femminile che farà il massimo per raggiungere l’obiettivo. La Salernitana è una squadra che lotta per gli stessi obiettivi, e dunque, difficile da affrontare.

Da adesso in poi le sfide andranno preparate e pensate una alla volta perché ognuna di esse avrà una storia a sé. Sarà la seduta di rifinitura a svelare lo starting iniziale che manderà in campo lo staff tecnico in terra campana. I sogni vanno inseguiti e le ragazze oltre ad inseguirli vogliono realizzarli.

