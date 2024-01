Eccellenza/B, Otranto-Maglie 1-1: Trovè risponde a Rantucho

Derby dolce amaro per l’Otranto. Finisce 1-1 il match casalingo con il Maglie allenato dall’ex Gigi Bruno. Gara combattuta e in bilico sino al triplice fischio, coi biancazzurri allenati da mister Carmine Bray che ai punti avrebbero meritato qualcosa in più.

Inizio di match equilibrato, la prima vera occasione è di marca idruntina. Corre l’11’ quando Trovè si coordina confezionando una girata volante in bello stile, il pallone incoccia il palo a portiere battuto. Sul fronte opposto, Caroppo attentissimo a bloccare a una mano il calcio piazzato dal limite di Gallo, pure lui ex di giornata.

Appena dopo la mezz’ora il Maglie passa in vantaggio. Calcio da fermo dalla trequarti, palla tagliata sul secondo palo di Gallo, Rantucho in tuffo di testa incrocia in maniera vincente. Otranto si riorganizza subito e al 37’ arriva il pari che poi risulterà essere definitivo. Spunto di Tourè sulla sinistra, l’attaccante si accentra e scarica di destro: Lovecchio respinge, ma sul pallone irrompe Francesco Trovè che trova la ribattuta decisiva.

La ripresa si apre con un altro intervento importante di Caroppo che blocca la conclusione ravvicinata di un avversario. Sul fronte opposto, Otranto molto pericoloso: Tourè si accende ancora a sinistra, sfera a centro area dove, a pochi metri dalla porta, Trovè è anticipato da un difensore. L’azione prosegue e sul cross di Plevi dalla destra il colpo di testa di Cisternino va alto oltre la traversa.

È il momento migliore degli adriatici di casa. Ancora Trovè, ottima la partita del centravanti, lavora bene una sfera nei 16 metri e incrocia di destro sul secondo palo, Lovecchio si allunga e respinge in corner. Biancazzurri pericolosi con Gabriele Cisternino, sulla sua conclusione dal limite il portiere vola sotto la traversa e manda in angolo. Otranto continua a spingere, ma l’episodio che potrebbe cambiare la storia della partita non arriva, nonostante più di una mischia in area ospite. Anzi, allo scadere, il contropiede decisivo è quello giallorosso ma gli attaccanti della Toma sprecano.

Arriva il triplice fischio del direttore di gara a sancire un pari che lascia l’amaro in bocca. Domenica prossima il campionato osserverà un turno di riposo, il Città di Otranto torna in campo il 28 gennaio sul campo dell’Arboris Belli.

OTRANTO-MAGLIE 1-1

RETI: 31’pt Rantucho, 37’ Trovè.

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Vigliotti, Valentini (24’st Negro), Signore, Cisternino, Tourè, Mariano Francesco (’93) (K), Trovè (30’st Nicolazzo), Piccinno, Tondi (18’st Mariano Francesco ’04). All. Bray. A disposizione: Ruggeri, Liquori, Angelini, Cariddi, Piccinni, Murrone.

MAGLIE: Lovecchio, Albano, Amato, Stella, Salvucci, Rantucho, Miccoli, Trofo, Sene, Gallo (32’st Potenza), Falzetta (14’st Sprovieri). All. Bruno. A disposizione: Marchionna, Chiri, Donno, Palma, Conte, Piscopo, Grimaldi.

ARBITRO: Mario Cantoro di Brindisi.mASSISTENTI: Thomas Garofalo di Molfetta – Francesco Sifo di Molfetta.

AMMONITI: Trovè e Mariano (O); Salvucci e Albano (M).

CALCI D’ANGOLO: 7-2 per il Città di Otranto.

RECUPERO: 3’pt; 4’st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp