Eccellenza/B, Manduria: Maroto, ‘Meritiamo di disputare i playoff’

Verso il rush finale, nel weekend torna il campionato di Eccellenza pugliese dopo la sosta per il torneo delle regioni e le festività pasquali. Il Manduria riparte dalla gara interna con il San Pietro Vernotico, fanalino di coda del Girone B.

Ai biancoverdi non resta che vincere le ultime due (San Pietro Vernotico e Otranto) e sperare che esca un incastro favorevole già domenica dallo scontro tra Racale e Ugento. I messapici per disputare i playoff devono rientrare nella forbice dei sette punti, attualmente il distacco tra prima e seconda è di nove lunghezze.

La squadra si è allenata in questi giorni agli ordini di mister Carrozza. Tra le note positive, c’è sicuramente il recupero di Davide Cavaliere, il bomber brindisino ha svolto diverse sedute con il gruppo squadra e potrebbe avere già minutaggio nel prossimo appuntamento di campionato.

Niente da fare per Max Marsili che, con ogni probabilità, potrebbe aver concluso in anticipo la sua stagione. In queste ore ha parlato Juan Carlos Maroto, centrocampista spagnolo del Manduria, tra i giocatori più costanti in termini di rendimento nel corso della stagione. Maroto ha tracciato un mini bilancio su quello che potrebbe accadere nelle prossime due settimane.

“Sappiamo che non dipende più da noi. Abbiamo grande fiducia per come stiamo lavorando, servono due vittorie e poi bisognerà attendere il responso dagli altri campi. Io sono ottimista per natura, noi ci crediamo e sappiamo che tutto ancora è possibile. Sono cose che nel calcio accadono, non c’è mai nulla di scontato e le partite si giocano tutte. Siamo partiti alla grande in questa stagione, poi abbiamo frenato un po’, adesso ci siamo ritrovati e questa sosta ci aiuterà a recuperare qualche compagno per il rush finale. Pensiamo di meritare la chance playoff, al rientro faremo il massimo, è la cosa migliore per non avere rimpianti dopo”.

