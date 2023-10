Eccellenza/B: Manduria corsaro riprende la corsa al primato

Il Manduria si rialza e riprende la corsa verso il primato, ritrovando la vittoria dopo il ko interno con l’Ugento. Salvadore opta per due trequartisti a supporto di Cavaliere. Out per infortunio Munoz, Aquaro, Coletta e Massimo: il tecnico dei messapici ridisegna la squadra in base alle disponibilità e rilancia dal primo minuto Cutrone in mediana.

Apre le marcature Christian Quarta al 20’ del primo tempo, il trequartista brindisino mette subito le cose in chiaro, al suo primo centro con la maglia biancoverde. Raddoppia ancora Davide Cavaliere al 75esimo che trova il settimo gol in campionato, capocannoniere del girone B di Eccellenza pugliese, seguito da Jimenez dell’Ugento, a quota sei. Chiude i conti nel finale di gara Maroto, il centrocampista tuttofare impiegato all’occorrenza da terzino, cala il tris. Un calcio alle critiche, i ragazzi di Salvatore rilanciano le ambizioni di vertice con un successo che ricompatta l’ambiente.

Adesso testa alla gara di giovedì, sul cammino del Manduria ancora l’Ugento (questa volta in coppa Italia) e poi domenica il Massafra in campionato, sempre in trasferta. Sette giorni determinanti sia in campo che fuori, in chiave infortuni. Giorno per giorno, saranno valutati gli indisponibili. Il Manduria si rialza subito e riparte sulle ali di Quarta, Cavaliere e Maroto.

Le formazioni iniziali

Ug Manduria: Maraglino, Cicerello, Rapio, Bocchino, Cutrone, D’Ettorre, Linares, Maroto, Quarta, Cavaliere, Espinar.

A disp: Salvadore, Dorini, Signorelli, Tondi, Argese, Zecca, Scardia, Lopez, Castro. All. Salvadore.

Arboris Belli: Menegatti, Laguardia, Cantalice, Di Mola, Arribilaga, Urbano, Gomes Forbes, Lella, Manelli, Amodio, Terrafino.

A disp: Pellegrini, Scattarelli, Simeone, Pisano, Leggiero, Longo, Palmisano, Legari, Fernandez.

